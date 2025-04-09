Опубликовано: 09.04.2025 14:51 , Обновлено: 09.04.2025

Беларусь и Колумбия сделали, по заявлению официальных лиц, «очень значимый шаг» на пути к «интенсификации» двусторонних отношений, подписав межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок. Церемония подписания, как следует из сообщения, прошла в Москве.

Свои подписи под документом поставили заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и посол Колумбии в РФ (и в Беларуси по совместительству) Эктор Аренас Нейра, сообщило sb.by.

Шестаков отметил существующие, по его оценке, «добрые отношения» между странами. «Соглашение вступит в силу через 30 дней после ратификации. Его подписание — это очень значимый шаг в наших отношениях», — процитировал его слова источник.

Колумбийский посол Эктор Аренас Нейра, в свою очередь, также оценил подписание как «шаг на пути укрепления двухсторонних взаимоотношений».

«Подписание соглашения даёт возможность гражданам посещать наши страны в туристических и деловых целях, это позволит интенсифицировать наши отношения», — заключил посол.

[info_b]Прямо сейчас виза в эту южноамериканскую страну для белорусов — удовольствие недешёвое (впрочем, а в какую страну оно сейчас «дешёвое»). Редакция Telegraf.news выяснила, что сам консульский сбор — это минимум $140, а агентская комиссия может быть как ниже, так и ещё выше. Итоговые суммы, если верить оказывающим такие услуги компаниям, находятся в диапазоне от 600 до 1000 рублей.[/info_b]

Важный нюанс в том, что соглашение начнёт действовать не сразу после подписания, а лишь через 30 дней после того, как обе страны завершат внутренние процедуры ратификации. Когда именно это произойдёт, не уточняется. Также в сообщениях не указан конкретный срок безвизового пребывания, определённый соглашением (обычно это 30 или 90 дней).

А на днях журналисты Telegraf.news сообщали, что белорусы могут лишиться одной европейской страны из своего безвизового «портфеля».

В Сербии допустили отмену безвиза для белорусов. Почему?