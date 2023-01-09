Опубликовано: 09.01.2023 16:27 , Обновлено: 09.01.2023

Мария Колесникова, которая находится в санитарной части гомельской колонии, написала письмо своему отцу. Его перепечатала команда Виктора Бабарико в своем телеграм-канале.

«Появилась возможность ходить-гулять около часа в день — я потихоньку наращиваю темп и количество шагов — сегодня 5000, это настоящий рекорд для меня, ведь с 29.11 до последней недели я почти не двигалась», — рассказала она.

Колесникова отметила, что у нее «еще не все в порядке», но «настроена позитивно и оптимистично и намерена быть здоровой!»

«Поэтому готовься: твои драники и шашлыки у меня номер 1 в будущем меню […] Пожалуйста, берегите себя, а ты, папа, особенно! Ведь нам предстоит так много всего сделать, попутешествовать и увидеть, и столько открытий нас ещё ждёт!», —добавила Мария.

И отметила, что всегда думает об отце и сестре Тане:

«Эти мысли меня согревают и я даже иногда забываю, где я нахожусь! Поэтому я всегда рядом!».

Напомним, 29 ноября стало известно, что Мария Колесникова попала в реанимацию. 5 декабря адвокаты сообщили, что ее перевели из больницы снова в колонию после операции. Марии был поставлен диагноз — прободная язва.