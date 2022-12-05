"Спасли ей жизнь" - Отец встретился с Марией Колесниковой после операции

Опубликовано: 05.12.2022 18:36 , Обновлено: 05.12.2022

В штабе Виктора Бабарико сообщили 5 декабря, что Мария Колесникова была переведена из больницы снова в колонию после операции. Администрация Гомельской колонии позволила ей встретиться с отцом на 10-минутном свидании.

По словам Александра Колесникова, его дочь жива, похудела и у нее пока что мало сил. Ей был поставлен диагноз — прободная язва. Мария Колесникова попросила передать врачам больницы скорой помощи, “которые спасли ей жизнь, огромное спасибо”.

Отец заключенной соратницы Виктора Бабарико рассказал, что встреча проходила под присмотром врача и сотрудников колонии. Марию Колесникову еще на выходных перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию на медицинский стационар, где она будет находиться не мене 10 дней под присмотром врачей.

Ранее Телеграф отец Марии Колесниковой, которая попала из Гомельской колонии №4, в реанимацию, 1 декабря сообщил, что ей становится лучше.

Как писал Телеграф, 29 ноября адвокат Марии Колесниковой, соратницы Виктора Бабарико, отбывающей 11-летнее наказание в Гомельской колонии №4, сообщил, что она попала в реанимацию.

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