"Или умереть, или..." — Лукашенко объяснил, почему назначил актёра министром культуры

Опубликовано: 02.12.2024 13:31 , Обновлено: 02.12.2024

В понедельник, 2 ноября, Александр Лукашенко провёл ряд кадровых назначений, среди которых — новый министр культуры. Им стал 43-летний актёр театра и кино Руслан Чернецкий. Чуть позже президент объяснил, что такое решение не связано с тем, что занимавший ранее эту должность Анатолий Маркевич "не справлялся". Причиной стало другое.

По словам главы государства, Маркевич был “человеком из другой сферы”, которого он “специально туда направил”, имея ввиду должность министра культуры. При этом Лукашенко добавил, что “не завидовал ему”, поскольку Анатолию Маркевичу “было очень тяжело”. Именно поэтому глава государства решил, что новым министром должен быть человек из сферы культуры.

”…Поэтому я всё-таки возвращаюсь к тому, что это должен быть “их человек”, как говорят, из сферы культуры. Вам это всё знакомо. Вы очень патриотичный, надёжный человек. Я надеюсь, что вы справитесь с этой работой. Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере”, — обратился к Руслану Чернецкому Александр Лукашенко.

[info_b]Руслан Чернецкий родился в 1981 году в Минске. В 2010 окончил Белорусскую государственную академию искусств по специальности «актёр драматического театра и кино». С 2005 года работает в Национальном драматическом театре имени Максима Горького, на телевидении, снимается в кино. Из последних проектов — роль князя Слуцкого в экранизации «Чёрный замок Ольшанский» Владимира Короткевича, озвучка бога Велеса в анимационном фильме «Песня Сирин».[/info_b]

Кроме того, Лукашенко затронул отечественный кинематограф, говоря о том, что это “просто позорище”. По словам президента, “мы скатились и стали хуже выглядеть к тому советскому периоду, когда уделяли серьёзное внимание кино”. В связи с этим Лукашенко поручил новому министру культуры навести порядок в этой сфере, передало информагентство БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 4 ноября дал согласие на назначение новых руководителей государственного предприятия «Беларуськалий» и госконцерна «Белнефтехим».

Лукашенко сменил руководство «Беларуськалия» и «Белнефтехима»