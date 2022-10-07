Хренин предсказал нападение НАТО на сознание белорусов для "разрушения вертикали власти"

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Опубликовано: 07.10.2022 08:26 , Обновлено: 07.10.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в странах ЕС могут быть собраны ударные силы на основе контингента НАТО. Впрочем, он признался, что явных признаков "подготовки к развязыванию агрессии" нет. Зато рассказал о другом виде атаки стран НАТО на белорусов.

Все это министр обороны рассказал 6 октября во время информирования государственных СМИ “по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом”.

По его словам, только в Польше и Балтии на постоянной основе собрано более 22 тыс. солдат США. А всего их в Европе около 60 тыс. Министр обороны Беларуси напомнил, что в военные самолеты и корабли этой страны и НАТО будут способны наносить удары по всей территории Беларуси.

Но, по словам Виктора Хренина, страны НАТО уже ведут атаку на власти и армию Беларуси - другого плана.

«Дополнительным фактором, оказывающим негативное влияние на состояние национальной безопасности Республики Беларусь, является наращивание и ужесточение Западом информационной кампании против нашего государства во всех жизненно важных сферах. Особенно - идеологической, социальной, культурной и информационной”, - [link href=“https://t.me/modmilby/18732?single” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] министр обороны с трибуны.

Виктор Хренин предсказал, что в рамках такой кампании он ожидает “усиления широкомасштабного, многовекторного воздействия на сознание и мировоззрение населения с целью подрыва государственной идеологии, разрушения существующей вертикали власти и формирования негативного восприятия России и Беларуси».

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 4 октября заявил, что никакой мобилизации в Республике не будет. Зато военные проведут плановые сборы и проверки военнообязанных.

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