Хренин предложил создать «новую ОБСЕ». Что призвал изменить?

Опубликовано: 13.09.2024 10:19 , Обновлено: 13.09.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в пятницу, 13 сентября, выступил с докладом на 11-м Пекинском Сяншаньском форуме. В числе прочего он озвучил инициативу белорусских властей о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и предложил трансформировать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Хренин выразил уверенность в том, что “формула справедливого мира” должна предполагать, что мир “не делится на Восток и Запад”, а в вопросах обеспечения международной безопасности учитывается “голос каждого государства”. Именно таков, по его словам, посыл предложенной белорусскими властями Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Глава Минобороны заявил о необходимости выстраивать “иной миропорядок” и “принципиально новую систему международных отношений”, заявив, что в этом процессе должны участвовать как страны Европы, так и Азии.

“Не исключено и то, что в результате совместной работы мы придем к созданию новой ОБСЕ, однако в которой “Е” будет означать уже не Европу, а Евразию”, - заявил Хренин.

Он подчеркнул, что в конечном итоге “все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности и строительства общего будущего” смогут приниматься только “действительным Глобальным большинством, а не закрытым клубом западных стран”.













В качестве основных принципов, на которых, по мнению Хренина, должна базироваться новая система международных отношений, он назвал следующие:

опора на международное право, взаимное доверие и равенство;

учёт национальных, религиозных и культурных особенностей народов;

неприятие вмешательства во внутренние дела государств для изменения выбранного пути развития;

признание и уважение разнообразия механизмов практического сотрудничества.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в июне Беларусь впервые за 4 года пустила представителей ОБСЕ проверять свои военные части. Сербская делегация посетила 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Посещение военной части представителями страны — члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовали в рамках Венского соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Беларусь впервые за 4 года пустила представителей ОБСЕ проверять свои военные части