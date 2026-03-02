Хренин: Беларусь не угрожает Западу

Опубликовано: 02.03.2026 08:26 , Обновлено: 02.03.2026

Министр обороны Виктор Хренин заявил, что от Беларуси в сторону Запада не исходит "никакой угрозы". При этом белорусские военные, по его словам, "ведут разведку, оценивают, смотрят, реагируют и планируют свои действия", исходя из тех действий, которые предпринимают западные соседи.

Так глава оборонного ведомства Беларуси, выступая в эфире гостелеканала “Первый информаицонный”, прокомментировал выход соседних стран - Литвы, Латвии, Польши, а также Эстонии из Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавского договора). В числе прочего это позволяет при необходимости заминировать границу с Беларусью.

По словам Хренин, подобные действия и решения соседних стран “нельзя недооценивать”. Глава Минобороны убеждён, что под любыми действиями, которые “ярко афишируются в средствах массовой информации”, всегда есть некий “скрытый подтекст”.

“Где-то есть какие-то планы, ещё что-то. Мы должны быть готовы ко всему. Поэтому наша реакция спокойная, но настороженная, внимательная”, - заявил Хренин.

При этом он категорично заявил, что сама Беларусь соседним странам никоим образом не угрожает.

“Никакой самоуспокойности, расслабленности. Ведем разведку, оцениваем, смотрим, реагируем, планируем свои действия. Но от нас угрозы никакой для них нет”, — подчеркнул министр обороны.

Напомним, Литва, Латвия, Польша и Эстония официально объявили о выходе из Оттавского договора в марте прошлого года. В литовском военном ведомстве объяснили такую меру ростом “военных угроз” в последние годы, похожее заявление сделали и в Министерстве национальной обороны Польши.

Польша, Литва, Латвия и Эстония вышли из Оттавского договора. Что это значит?