"Хотя бы в порядке эксперимента" — Головченко предложил вернуться на белорусских заводах к советской практике

Опубликовано: 10.04.2024 09:02 , Обновлено: 10.04.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что "надо менять структуру взаимодействия науки и промышленности". Политик предложил вернуться на белорусских заводах к советской практике, когда отраслевая наука нарабатывала новые технологии и передавала их на производства.

“У нас есть отраслевые институты. Почему они работают в отрыве от производства? Давайте хотя бы в порядке эксперимента ряд институтов отдадим тем, кто реально должен пользоваться плодами их труда”, — предложил на совещании у президента Роман Головченко.

Премьер-министр добавил, что это решение, “наверное, радикальное”, и “с ним не все согласны”. Однако, по его словам, оно способно решить вопрос с инновациями и научным подходом в промышленности.

В качестве примера глава правительства привёл работу Объединённого института машиностроения НАН Беларуси. Его сотрудники планируют создать электрический спорткар, однако Головченко сомневается, актуально ли это на данный момент, передаёт информагентство “БелТА”.

“Пусть это будет дизайн-бюро, которое будет работать на интересы Министерства промышленности и выполнять те задачи, которые нужны отечественной промышленности”, — предложил премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что, в целом статистика по стране неплохая: удельный вес отгружаемой инновационной продукции составляет 46,5% при задании 33,5%. Однако, по его словам, за этими показателями реально новой для мира продукции нет.

Ранее Telegraf.news писал, что на совещании по развитию промышленности во Дворце Республики Александр Лукашенко высказался на тему дефицита кадров в промышленной отрасли. Президент предложил решить проблему, возвратив на работу часть пенсионеров.

Лукашенко предложил закрыть «повальный дефицит» кадров в промышленности за счёт пенсионеров