ГТК Беларуси пообещал подготовиться к открытию границы с Польшей

Опубликовано: 23.09.2025 17:06 , Обновлено: 23.09.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что там готовятся к открытию границы с Польшей. Но теперь ждут официального документа польского Кабмина.

“Ждем официального подписания польской стороной документов об открытии границы и уведомления белорусской стороны. Таможенный комитет Беларуси, безусловно, готов к открытию границы и к увеличению нагрузки, увеличению транспортного потока и товаропотока через этот участок”, - сообщили в пресс-службе ГТК.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер Польши Дональд Туск пообещал открыть границу с Беларусью в ночь со среды на четверг. Но заверил, что может в любой момент ее закрыть в случае проблем с безопасностью.

Туск объявил об открытии границы Польши с Беларусью