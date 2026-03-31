Литовские пограничники отчитались, сколько застрявших в Беларуси фур уже вернулись

Опубликовано: 31.03.2026 15:33 , Обновлено: 31.03.2026

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) отчиталась, сколько грузовиков, застрявших в Беларуси, смогли вернуться к настоящему времени на родину. По последней официальной информации, за последние 24 часа поток фур, пересекших границу, заметно иссяк.

По информации ведомства, в Литву из Беларуси к утру 31 марта вернулось в общей сложности 356 литовских грузовиков , тогда как ранее общее количество фури и прицепов, остающихся в стране, оценивали в порядка 1900 штук.

По словам представителя Государственной пограничной службы Гедрюса Мишутиса, за последние 24 часа поток фур сократился примерно в 2-3 раза, чем наблюдалось в последние четыре-пять дней, передало литовское издание LRT.lt.

По словам Мишутиса, за прошлые сутки всего 13 грузовиков смогли въехать в Литву через пограничный пункт “Мядининкай” (сопредельный белорусский “Каменный Лог ”), ещё 12 — через “Шальчининкай” (“Бенякони”). И это при том, что ни пропускная способность, ни другие условия на границе не изменились.

“Вчера поток был нормальным — через оба пункта въехало почти 200 грузовиков из Беларуси. Так что, если раньше мы говорили, что в общем потоке грузовики, зарегистрированные в Литве из Беларуси составляют примерно один из пяти, то на этот раз выезжает только один из восьми”, — описал ситуацию, складывающуюся на белорусско-литовской границ представитель VSAT.

[inf]По оперативным данным белорусского Госпогранкомитета, на 14:00 в очереди на двух КПП на литовском участке границы числится порядка 500 грузовиков.[/inf]

По словам главы ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Эрландаса Микенаса, некоторые литовские перевозчики не могут вывезти свои фуры из Беларуси из-за санкций, введенных Европейским союзом в отношении государственной компании “Белтаможсервис”, на территории которой всё это время хранились задержанные транспортные средства.

Санкции в отношении этой крупнейшей логистической компании страны были введены ещё в июне 2022 года, и они не позволяют литовским компаниям перечислять деньги на её счёт. По словам Микенаса, чтобы как-то выйти из ситуации и рассчитаться за платную стоянку задержанных фур в течение нескольких месяцев, литовским перевозчикам приходится искать обходые пути - задействовать партнёров и посредников из других стран.

“До сих пор это как-то удавалось. Однако трудно сказать, будет ли это расценено как попытка обойти санкции”, — признался в неопределённости ситуации глава Linava.

Ранее Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), заявил, что процесс возвращения литовских фур из Беларуси может занять время. И причины тому две. Первая — не все административные процедуры ещё пройдены. Вторая — стоимость парковки.

Литовские компании распродают имущество, чтобы оплатить выезд застрявших фур из Беларуси — Linava