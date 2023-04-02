Грызлов рассказал, где РФ разместит ядерное оружие в Беларуси - "Наконец-то обращают внимание"

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.04.2023 21:34 , Обновлено: 02.04.2023

Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено близко к западной границе.

“Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США”, - заявил Борис Грызлов в эфире белорусского гостелеканала СТВ.

Тем не менее, точный пункт размещения пока не назывался ни российскими, ни белорусскими властями.

“То, что много шума – это уже хорошо. Я думаю, наконец-то обращают внимание на то, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, а это пять стран на сегодня – Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция”, - заявил Борис Грызлов.

Где ещё, кроме Беларуси, Россия хочет разместить ядерное оружие, чтобы достигнуть паритета, российский дипломат не уточнил, но заявил, что в отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие, Беларусь - это”территория Союзного государства”. А пять стран, где США разместили свои боезаряды в Европе, он назвал “марионетками”.

Тем временем, в Киеве не поверили в размещение ядерного оружия в Беларуси. Там сослались на мнение Китая, который на заседании Совбеза призвал ядерные державы не распространять его на территориях других стран.

В Киеве не поверили в размещение ядерного оружия в Беларуси. А что говорят в Пекине?