В Киеве не поверили в размещение ядерного оружия в Беларуси. А что говорят в Пекине?

Опубликовано: 02.04.2023 12:11 , Обновлено: 02.04.2023

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Китай не позволит России разместить ядерное оружие в Беларуси. Однако Александр Лукашенко уверен, что при необходимости Россия готова привезти в Беларусь даже стратегические "Тополя". А что говорят в Пекине?

“Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет”, - заявил украинский чиновник.

По его мнению, доставка ядерного оружия в Беларусь не нужно ни Пекину, ни Москве.

“Заявления Путина относительно подобных планов являются обычным шантажом, направленным на то, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить войну на условиях РФ”, - считает секретарь СНБО Украины.

“Надо будет,.. введем и стратегическое”

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва может привезти на территорию Беларуси не только тактическое ядерное оружие, но и стратегическое.

“Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы”, - заявил он.

“Большая озабоченность” Китая

Власти Китая отреагировали на обещания Владимира Путина. Посол Китая в ООН Гэн Шуан заявил на обсуждении в Совете Безопасности вопроса размещения ядерного оружия в Беларуси, что Пекин всегда утверждал, что “ядерная война невозможна”.

Он подчеркнул несогласие Китая с применением ядерного оружия во время обсуждения в Организации Объединенных Наций решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он назвал ядерное оружие “дамокловым мечом, нависшим над нашими головами”.

Гэн Шуан призвал все мировые державы отойти от края пропасти и сохранить “глобальную стратегическую стабильность” и предотвратить распространение ядерного оружия и кризис.

Гэн также сослался на заявление, сделанное в январе прошлого года пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН – Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Соединенными Штатами, – пообещавшими избежать ядерного конфликта, заявив, что “ядерная война не может быть выиграна и не должна вестись”.

Китайский дипломат заявил, что все стороны должны “оставаться рациональными, избегать обострения напряженности, усиления трений или раздувания пламени”.

“Мы призываем к отмене соглашений о совместном использовании ядерного оружия и выступаем за отказ от размещения ядерного оружия за рубежом всеми государствами, обладающими ядерным оружием, и за вывод ядерного оружия, размещенного за рубежом”, - сказал Шуан.