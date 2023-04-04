ГПК ввел новые правила проезда грузовиков на границе с Польшей. Надолго?

Опубликовано: 04.04.2023 15:36 , Обновлено: 04.04.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 4 апреля сообщили о введении ограничения на единственном грузовом пункте пропуска на границе с Польшей — Козловичи (Кукурыки).

В ведомстве сообщили, что с 31 марта водители фур, у которых есть право внеочередного въезда в КПП, должны вставать в общую очередь.

Это связано с «существенным скоплением грузовиков на белорусско-польской границе», заявили в ГПК.

Как долго будут действовать данные ограничения в погранкомитете не сообщили. Лишь подчеркнули, что после их отмены срок действия пропусков для внеочередного въезда в пункт пропуска Козловичи «продлится на период действия временных ограничений».

По данным ГПК 4 апреля за сутки через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС проследовало 56% фур от нормы. Утром перед КПП скопилось 800 грузовиков.

Ранее в ведомстве заявляли о транспортном «коллапсе» на границе с Польшей.

В ГПК объявили о транспортном «коллапсе» на границе Беларуси с Польшей. А что на границе с Литвой?