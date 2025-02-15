ГПК решил увольнять белорусских пограничников за дискредитацию госорганов

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Опубликовано: 15.02.2025 17:51 , Обновлено: 15.02.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) изменил Инструкцию о порядке заключения контракта о прохождении военной службы в органах пограничной службы. В неё появилось ещё одно основание для досрочного расторжения контракта.

Новые условия прописаны в постановлении ведомства №1 от 30 января, которое 15 февраля было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Из текста документа следует, что теперь основанием для досрочного расторжения контракта могут служить не только коррупционные правонарушения, но и любой иной “проступок, несовместимый с нахождением на военной службе”. Решение об этом, как следует из постановления, должны будут принимать на офицерском собрании (или собрании иных категорий военнослужащих).

Также поводом для досрочного расторжения контракта может стать “несоблюдение ограничений, связанных с прохождением военной службы, установленных законодательными актами” (это чуть изменённая формулировка, которая ранее присутствовала в предыдущей редакции инструкции).

Абсолютно новым основанием для увольнения стало “размещение, распространение в средствах массовой информации, в том числе глобальной компьютерной сети Интернет, информации, дискредитирующей государственные органы, их руководителей”.

Эти обновлённые формулировки ГПК уже добавило в образец контракта для пограничников, который прилагается к ведомственной инструкции.

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