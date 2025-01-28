Беларусь договорилась об обучении пограничников в России. Кого направят?

Опубликовано: 28.01.2025 11:09 , Обновлено: 28.01.2025

Беларусь и Россия заключили соглашение, по которому белорусские пограничники смогут по желанию пройти обучение в учебных заведениях ФСБ России. Подробный документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале, определил порядок конкурсного отбора кандидатов, сроки, условия обучения и финансовые обязательства сторон.

Согласно соглашению, кандидаты от белорусского Госпогранкомитета, изъявившие желание обучаться в России, смогут стать курсантами учебных заведений ФСБ до 25 лет (за исключением программ докторантуры и ряда других).

ФСБ России до 1 июня года, предшествующего году начала обучения, будет направлять белорусской стороне перечень учебных программ. Госпогранкомитет Беларуси, в свою очередь, должен до 1 сентября направить письменные заявки на обучение своих сотрудников, «владеющих русским языком на уровне, достаточном для усвоения программы без переводчика». Дата начала учёбы в следующем году будет определяться российской стороной до 1 декабря текущего года.

Количество обучающихся, направления, условия, сроки и порядок возмещения расходов будут согласовываться ежегодно до 1 ноября.

В Беларуси кандидаты должны пройти тщательное предварительное медицинское обследование. Окончательное решение о том, годны ли они по состоянию здоровья и соответствуют ли другим критериям, например, уровню образования, будет приниматься российской стороной.

Белорусская сторона обязалась оплатить проезд своих сотрудников к месту учёбы и обратно, а также возместить стоимость ремонта или замены имущества ФСБ в случае его порчи или утери по вине обучающегося.

Российская сторона обеспечит белорусских курсантов учебно-методическими материалами, а также доступом к библиотекам, читальным и спортивным залам. Обучение будет вестись на русском языке.

Обучающиеся, не имеющие офицерских званий, обеспечиваются жильём, питанием и денежным довольствием на тех же условиях, что и российские военнослужащие. Офицеры обеспечиваются жильём, но не обеспечиваются питанием и денежным довольствием.

Предусмотрена стажировка (практика) белорусских пограничников в российских подразделениях, которую организует и обеспечивает белорусская сторона.

Успешно прошедшим обучение будут выдаваться документы об образовании и (или) квалификации российского образца.

Ранее Telegraf.news писал, что Госпогранкомитет Беларуси креативно подошёл к ответам на часто задаваемые вопросы от путешественников и опубликовал забавный ролик в TikTok, который наверняка поднимет настроение пользователям.

«Всё это очень сложно…» — Госпогранкомитет за 30 секунд ответил белорусам на «самые популярные вопросы» о пересечении границы