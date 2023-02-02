ГПК предупредил о тысячах нелегалов из Польши на границе Беларуси

Опубликовано: 02.02.2023 08:27 , Обновлено: 02.02.2023

Госпогранкомитет Беларуси 2 февраля заявил, что на границе могут появиться тысячи нелегальных мигрантов из Польши.

Ведомство привело цифры польских пограничников о том, что в 2022 году страны Евросоюза подали около 6500 заявлений о возвращении мигрантов на территорию Польши. И обратило внимание, что «в основном касаются просителей убежища из Ирака».

В ГПК убеждены, что депортированных мигрантов «ждет участь быть вывезенными на границу с Беларусью». Там считают, что все из-за «проводимой польскими властями политики жестокого обращения с беженцами» и «фактов насильственных вытеснений».

Белорусские пограничники обвинили польских в том, что те доставляют мигрантов к заграждениям, «чтобы попытаться вытеснить их на сопредельную сторону».

«К тем, кто отказывается нарушать границу, применяются угрозы, физическая сила и перцовый газ», — утверждают в ведомстве.

Ранее Телеграф писал, что в конце января в Пружанском районе Брестской области нашли тело мигранта «арабской национальности». В прошлом году, по информации Следственного комитета, там же погибли 7 мигрантов.