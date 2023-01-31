В Пружанском районе нашли 8-е тело мигранта за год

Опубликовано: 31.01.2023 10:34 , Обновлено: 31.01.2023

В Пружанском районе Брестской области нашли тело мигранта «арабской национальности». Об этом сообщили в Следственном комитете 31 января.

Там заявили, что труп обнаружили «недалеко от границы с Польшей».

При мужчине не было при себе личных вещей и документов, отметили в СК. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинская экспертиза.

Также в комитете заявили, что за прошедший год только в Пружанском районе на приграничной территории погибли 7 мигрантов.

СК обвинил «страны коллективного Запада» в «циничном безразличии к жизням и правам беженцев».