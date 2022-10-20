ГПК обвинил таможенницу Латвии в нарушении белорусской границы

🎥 Видео

Опубликовано: 20.10.2022 15:20 , Обновлено: 31.10.2022

В Госпогракомитете (ГПК) 20 октября заявили, что сотрудница таможенной службы Латвии нарушила белорусскую границу.

По словам пресс-службы ведомства, это произошло утром 19 октября в пункте пропуска Урбаны (Силене).

«Сотрудница таможенной службы Латвии при исполнении служебных обязанностей незаконно пересекла границу, проследовав на территорию Беларуси. Спустя некоторое время она вернулась обратно на сопредельную территорию», — заявили в ГПК.

Там также подчеркнули, что сообщили о произошедшем Латвию и начали одностороннее расследование.

[Telegram_widget url=“https://t.me/gpkgovby/2224”]

Ранее, в феврале 2022 года в белорусском ГПК заявили, что «легкомоторный самолет АН-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию». Также пограничники опубликовали видео, но понять из него, нарушил ли самолет границу, невозможно.

Новость Телеграф

Тем временем пользователь Tik Tok из Польши опубликовал видео, на котором показал, как вырвал гриб, растущий на территории Беларуси, не нарушая границу.

Поляки показали, как собирают грибы в Беларуси, не нарушая границу