Поляки показали, как собирают грибы в Беларуси, не нарушая границу

🎥 Видео

Опубликовано: 18.10.2022 07:30 , Обновлено: 17.10.2022

Пользователь Tik Tok из Польши опубликовал видео, на котором показал, как вырвал гриб, растущий на территории Беларуси, не нарушая границу.

Фактически, гриб вырос прямо на границе, между столбиками. Однако заходить туда уже нельзя.

Но поляк придумал хитрый способ. Он взял с собой приспособление — длинную палку с крюком — с помощью которого и достал гриб.

[link href=“https://www.tiktok.com/@ziutekkk.k?refer=embed” title=“@ziutekkk.k” target=“_blank” rel=“noopener”] @ziutekkk.k [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/grzyby?refer=embed” title=“grzyby” target=“_blank” rel=“noopener”] #grzyby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/viral?refer=embed” title=“viral” target=“_blank” rel=“noopener”] #viral [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/funny?refer=embed” title=“funny” target=“_blank” rel=“noopener”] #funny [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Monkeys-Spinning-Monkeys-6746993352891189249?refer=embed” title=”♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey [/link]

Видео пользователя набрало более 255 тыс. просмотров, более 8 тыс. лайков и сотни комментариев.

«Это уже вторжение ?», «Нас обокрали???», «Не жалко вообще, кушайте на здоровье!», «Давай хоть поделим», «Теперь я знаю, где есть грибы» — написали комментаторы, скорее всего, белорусы.

А поляки и украинцы пошутили: «Так вот, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Ранее Телеграф писал, что тиктокерша Анна Гетман из Польши поделилась рецептом мяса в обычных стеклянных банках (его также можно назвать домашней тушенкой). Это блюдо подойдет и на случай ядерной зимы — ведь благодаря уникальному методу пастеризации оно не должно портиться до 25 лет.

Срок годности — 25 лет. В TikTok показали, как приготовить тушенку на случай ядерной зимы