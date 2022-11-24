ГПК Беларуси решил «эвакуировать» фуры на границе с Украиной
В Госпогранкомитете Беларуси 24 ноября заявили, что эвакуируют грузовые автомобили на границе с Украиной.
Там рассказали, что между белорусским пунктом пропуска Мокраны и украинским Доманово стоят фуры.
По информации ГПК, их оставили там 25 февраля. С этих пор они «затрудняют движение служебного транспорта».
Поэтому в комитете приняли решение эвакуировать грузовики на стоянку в Мокранах.
Ранее Телеграф писал, что украинские строители продолжают возведение бетонной стены на границе с Беларусью. Белорусские пограничники даже сняли видео, как исправно у них это получается.
ГПК показал видео строительства Великой украинской стены на границе с Беларусью