ГПК Беларуси показал видео, как украинцы минируют границу

🎥 Видео

Опубликовано: 12.11.2022 14:42 , Обновлено: 12.11.2022

Пограничный комитет Беларуси 12 ноября заявил, что украинские военные минируют территорию на границе с Беларусью. В качестве доказательства там опубликовали видео.

В ГПК утверждают, что украинские военные также разрушают дороги и объекты на прилегающей к границе территории. Там заявили, что ВСУ устанавлиют мины и на “зелёной границе”.

[info_b]“Зелёная граница” - это часть границы между пунктами пропуска государств. Таким образом, в ГПК имели в виду, что мины устанавливаются в непосредственной близости от разграничительной линии, а не в глубине украинской территории.[/info_b]

Погранкомитет Беларуси показал видео, которое, по его заявлению, было снято 9 ноября.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1591355185791737858?t=s-4uH1KRLMSLGY6fv23nlQ&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что в Украине не скрывают свои действия на границе с Беларусью. И даже хвалятся, как активно укрепляют ее на случай нового вторжения российских войск.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 11 ноября, что на границе Украины с Беларусью в Волынской области началось строительство бетонного забора. Уже готово 3 километра. В то же время, украинские пограничники тренируются вызывать артиллерийский огонь на границу.

Украина начала строить бетонную стену на границе с Беларусью. Но не только