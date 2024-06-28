Готовы нанести удары на расстоянии 300 км. Минобороны отправило на границу белорусские "Хаймарсы"

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Опубликовано: 28.06.2024 14:03 , Обновлено: 28.06.2024

Министерство обороны Беларуси в пятницу, 28 июня, отчиталось о том, что отправило прикрывать отдельные участки государственной границы реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез". В ведомстве подчеркнули, что дивизион "гтов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут".

Как пояснили в Минобороны, “задачи по прикрытию участков государственной границы” дивизион “Полонеза” выполняет “в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил”. Для этих целей военнослужащие в неназванном районе оборудовали и замаскировали места, где разместились солдаты и военная техника.

Командир дивизиона “Полонеза” объяснил необходимость вывода РСЗО на боевое дежурство с полным боекомплектом “сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы”.

[info_b]“Полонез” - белорусская 301-мм реактивная система залпового огня, предназначенная для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов. Последние модификации используемых системой ракет позволили увеличить дальность стрельбы РСЗО до 300 км. По оценкам военных экспертов, по своим техническим характеристикам белорусский “Полонез” не уступает американской системе HIMARS и сравнима с ракетами ATACMS. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что государственный пограничный комитет днём 28 июня сообщил о нахождении вблизи белорусско-украинской границы подразделений “Русского добровольческого корпуса” (РДК). По информации ведомства, бойцы формирования проводят в том числе разведку возле границы.

Украина перекинула на границу с Беларусью подразделения «Русского добровольческого корпуса» — ГПК