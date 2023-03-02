ГосТВ показало вылетающий из Мачулищ российский А-50. Куда направился?
В телеграм-каналах Белтелерадиокомпании и других госСМИ 2 марта опубликовали кадры вылетающего из аэродрома Мачулищи под Минском российский самолет ДРЛО А-50.
Одно из видео перепостил и официальный телеграм-канал белорусского Министерства обороны.
«Хотели посмотреть суперлайнер днем, а не в сумерках – так смотрите!», — заявили сотрудники госТВ.
Там сообщили, что А-50 взлетел из Мачулищ «на боевое дежурство» и «в сопровождении других самолетов» облетел государственную границу Беларуси.
Куда он направился потом и вернулся ли в Мачулищи, госСМИ не рассказали.
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Вот еще несколько кадров:
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[info_b]Напомним, ранее ряд СМИ, например, российский «Царьград» со ссылкой на неназванные источники опубликовал новость, что на белорусском аэродроме в Мачулищах вечером 26 февраля «прогремело не менее двух взрывов», в результате которых якобы «повреждена» снегоуборочная машина и российский военный самолет.
Вечером 1 марта Минобороны Беларуси показало «живой» самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах.[/info_b]