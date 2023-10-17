Госстандарт запретил в Беларуси пиво и вяленую псевдорыбу из России. За что?

Опубликовано: 17.10.2023 15:04 , Обновлено: 17.10.2023

Пресс-служба Госстандарта Беларуси 17 октября сообщила, что запретила ряд напитков на основе пива со вкусами граната, манго, апельсина, "Сливовицу"и т.п, которые продаются во многих магазинах разливного пива и кафе. Среди указанных опасных напитков оказался и известный, но уже бутылочный, "Доктор Дизель" со вкусом красного апельсина и манго.

Для всех пивных напитков в Госстандарте указали несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При производстве этих пивных суррогатов российским производителем зачем-то применялась недопустимая пищевая добавка – краситель желтый «солнечный закат» FCF.

[info_b]Жёлтый краситель «солнечный закат» (Е110), также называют «оранжевый желтый S» - это синтетическое вещество с формулой C16H10Na2O7S2N2. Этот краситель является сульфированной версией опасного красителя Судан I, который является канцерогеном. Добавка Е110 может приводить к аллергическим реакциям, особенно у людей с непереносимостью аспирина. Также “солнечный закат” может стать причиной несварения желудка, рвоты, болей в животе, неприятия пищи.[/info_b]

Пищевая добавка Е110 запрещена во многих странах мира, например, в Финляндии, Норвегии, США. А вот в России разрешена.

Также Госстандарт запретил к продаже “вяленую пищевая рыбная продукция минтай вяленый палочки с перцем”, чтобы это ни значило. Оказалось что даже такое путанное название вводило в заблуждение!

“Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию”, - сделали вывод в Госстандарте Беларуси. Там провели исследование продукции и установили, что российском вяленом “минтае” доля пищевой рыбной продукции составила 24,9 % при норме не менее 30 %.

“Из чего следует, что изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована”, - были неумолимы в Госстандартк.

Также там обнаружили в вяленой псевдорыбе недопустимые пищевые добавки, а одну наоборот - нет: консервант сорбиновая кислота в количестве 441,9 мг/кг, синтетический краситель желтый «солнечный закат» Е110 в количестве 13,6 мг/кг; в составе продукции указана недостоверная информация (в составе указан консервант бензоат натрия Е211, который не обнаружен).

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе Госстандарта Беларуси сообщили, что запретили к продаже бензиновую цепную пилу торговой марки «WATT» модель WT-2316. Но дело не в ее характеристиках, связанных с распилом древесины.

Госстандарт запретил в Беларуси к продаже бензопилы из-за …. радиопомех