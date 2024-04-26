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Опубликовано: 26.04.2024 17:52 , Обновлено: 26.04.2024

В пятницу, 26 апреля, Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси заявил об обнаружении трупа беженки афро-азиатской внешности на границе с Латвией. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

По данным ГПК, женщину в бессознательном состоянии нашли в Верхнедвинском районе Витебской области. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала ее смерть, сообщили пограничники.

Также в ведомстве рассказали, что в этот же день нашли гражданина Мали в бессознательном состоянии на границе с Польшей в Каменецком районе Брестской области. Как утверждают в ГПК, мужчина находился в спальном мешке в 150 метрах от польского инженерного заграждения, на земле зафиксировали “следы волочения от калитки в польском заборе”.

Мужчина, по информации ГПК, рассказал, что потерял сознание “в присутствии польских силовиков и ничего не помнит до момента оказания медицинской помощи белорусскими медиками”.

По данным Госпогранкомитета, на границе Беларуси с Польшей и Литвой с начала 2024 года погибло шесть беженцев.

Что говорят в Польше?

Польское пограничное ведомство никак произошедшее не прокомментировало, однако случаи с нелегальным проникновением мигрантов в Польшу со стороны Беларуси фиксируются ежедневно, сообщила Пограничная стража.

Так, согласно данным ведомства, за 24 и 25 апреля на границе с Беларусью зафиксировали больше 27 тыс. попыток нелегального проникновения на территорию страны. За “пособничество и подстрекательство” задержали четырех иностранцев.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Польше начали прокурорскую проверку по факту “злоупотребления полномочиями” и “неисполнения обязанностей” со стороны офицеров польской пограничной службы по отношению к иностранцам, которые нелегально пересекли границу с Беларусью. Расследование инициировала окружная прокуратура в Седльце (Мазовецкое воеводство на востоке Польши).

В Польше начали прокурорскую проверку из-за нелегальных мигрантов на границе с Беларусью