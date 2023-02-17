Беларусь экспортировала в Польшу на миллиард евро. Что туда вывозили?

📊 Анализ

Опубликовано: 17.02.2023 14:17 , Обновлено: 17.02.2023

Несмотря на напряженность между Варшавой и Минском, польский бизнес продолжал активно торговать с Беларусью. По данным польских властей, товары из Польши на сумму более 7,3 млрд злотых (около 1,6 млрд долларов) попали в Беларусь. Причем в некоторых категориях экспорт даже вырос с начала войны в Украине. А вот поставки белорусской продукции в Польшу упали значительно, но все равно остаются масштабными.

За одиннадцать месяцев 2022 года Беларусь экспортировала в Польшу товара на 993 млн евро. Это меньше на полмиллиарда евро, чем год назад, но сумма все еще значительна.

Например, согласно данным Госстата Польши, белорусская древесина (и связанные с ней материалы) были поставлены в Польшу из Беларуси на сумму около 200 миллионов евро. Также Беларусь экспортировала жиры, масла животного и растительного происхождения, а также продукты химической промышленности.

Такие цифры, считают в Польше, указывают, что санкции начинают постепенно воздействовать на экономику Беларуси, ВВП которой на 70% состоит из экспорта. Все потому, что те же европейские санкции не помешали Беларуси импортировать из Польши не на много меньше, чем в 2021 году. Если быть точными, с января по ноябрь 2022 года в Беларусь было ввезено польских товаров на 1,57 миллиарда евро. Что всего на 185 миллионов евро меньше, чем годом ранее, до начала войны в Украине.

В первые одиннадцать месяцев 2022 года даже появились категории, в которых экспорт был лучше, чем годом ранее. Например, рост был замечен в сфере “транспортные средства, воздушные суда и летательные аппараты”. Тут поставки выросли за год на 60 миллионов евро и составляют уже более 294 млн евро. И это не единственный такой случай – в 2022 году экспорт польских жиров и масел увеличился в три раза. Также улучшился экспорт польской химической продукции.

Во вногих случаях, польские бизнесмены, не желая терять рынки Беларуси и России, пошли на уловки. В основном, они касались автомобильного транспорта и часто выглядели как использование контрактов с датой до начала войны, сообщает Business Insider.