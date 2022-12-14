Головченко приказал Алейнику «встряхнуть» МИД и «привлечь свежую кровь»

Опубликовано: 14.12.2022 12:18 , Обновлено: 14.12.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 декабря озвучил задачи для нового министра иностранных дел Сергея Алейника.

Так, премьер потребовал «встряхнуть министерство», «повернуть его лицом к актуальным внешнеэкономическим и внешнеполитическим задачам» и навести порядок в кадрах, «привлечь свежую кровь».

Кроме того, Головченко приказал «найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе нашей внешней политики исходя из наших интересов».

А еще глава МИД должен оперативно представить предложения по оптимизации сети дипломатических представительств Беларуси за рубежом, исходя из «приоритетных задач».

При этом премьер-министр пожаловался, что назначение Сергея Алейника министром иностранных дел за рубежом истолковали как знак, что Беларусь пытается наладить отношения с Западом.

«Мы не ищем пути на Запад, пусть они ищут пути к нам. Не мы рвали эти связи», — заявил Головченко.

Напомним, Александр Лукашенко назначил 13 декабря министром иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. До этого он занимал должность первого заместителя главы МИД Беларуси. Алейник заменил на посту Владимира Макея, который внезапно скончался 26 ноября в Минске у себя дома.