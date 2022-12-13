Лукашенко назначил преемника Макея

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Опубликовано: 13.12.2022 14:40 , Обновлено: 13.12.2022

Александр Лукашенко назначил 13 декабря министром иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. До этого он занимал должность первого заместителя главы МИД Беларуси.

Сергей Алейник заменит на посту Владимира Макея, который внезапно скончался 26 ноября в Минске у себя дома.

Сергей Алейник выступил на похоронах главы МИД и заявил, что ему “посчастливилось знать Владимира Владимировича на протяжении 30 лет и работать последние годы под его началом. Для нас он был и навсегда останется в памяти настоящим - настоящим министром, настоящим дипломатом, настоящим государственником, настоящим коллегой и настоящим человеком. Человеком с большой буквы”.

[info_b]Сергей Алейник родился в Минске, закончил Лингвистический институт, а потом проходил стажировку в Австрии. Был послом в Нидерландах и Великобритании. С 24 августа 2020 гола стал заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь. С 14 февраля 2022 года назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет английским и немецким языками.[/info_b]