Головченко озвучил дату VII Всебелорусского народного собрания

Опубликовано: 18.03.2024 13:42 , Обновлено: 18.03.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко озвучил сроки первого заседания VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Сам премьер занимает пост председателя Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению ВНС.

После рабочего совещания у президента в понедельник, 18 марта, Головченко сообщил, что в этим году заседать ВНС будет 24 и 25 апреля , передало госагентство БелТА.

По его словам, в первый день делегаты планируют рассматривать организационно-избирательные вопросы, в частности избрать рабочие органы, счетную комиссию, председателя, заместителя председателя и президиум ВНС, а также принять временный регламент работы собрания. Именно этот организационный процесс будет отличать предстоящее ВНС от тех, что были раньше, и тех, что будут проводиться в будущем.

Второй день, по словам Головченко, будет посвящен рассмотрению конкретных вопросов, вынесенных на повестку.

“Должно быть торжественно и содержательно”

В Администрации Лукашенко в ходе рабочего совещания потребовал от оргкомитета провести заседание ВНС аналогично тому, как были проведены президентские выборы в России.

“Это и торжественно должно быть, и, самое главное, содержательно. Чтобы было, как выборы в России, - комар носа не подточит. Чтобы нас потом не упрекали”, - заявил Лукашенко.

Напомним, с 12 по 31 марта в Беларуси проходит выдвижение кандидатов в делегаты ВНС от субъектов гражданского общества. Сами выборы делегатов ВНС планируют провести с 1 по 10 апреля.

Ранее Телеграф сообщил, что силовой блок Беларуси уже готовится к возможным провокациям во время очередного ВНС. Об этом на днях заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

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