Головченко объявил о создании новой медиакомпании. Что будет "пропагандировать"?

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Опубликовано: 05.11.2024 17:21 , Обновлено: 05.11.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета министров Союзного государства (СГ) 5 ноября объявил о создании новой медиакомпании. Глава правительства рассказал, чем она займется и что будет "пропагандировать". По словам российского премьера Михаила Мишустина, этот медиахолдинг "должен дать интересный контент".

Это медиакомпания Союзного государства. По информации Головченко, она станет “единой редакцией и заказчиком” следующего контента:

“популяризация союзного строительства”,

“пропаганда его достижений”,

освещение основных событий СГ, в том числе на “сторонних” телеканалах и информационных площадках (каких именно, глава правительства не уточнил).

Больше никаких подробностей белорусский премьер не озвучил. А вот что сказал его российский коллега Мишустин: “Медиахолдинг Союзного государства должен дать интересный контент для наших людей, для молодежи, расширить информирование о практических результатах интеграции в интересах каждого гражданина”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 17 сентября на телеэкранах белорусов, которые пользуются общедоступным пакетом программ, появился новый канал — “Первый информационный”. Совмин обязал всех распространителей продукции телевизионных СМИ в Беларуси включить его в обязательный перечень телеканалов, закрепив за ним пятую кнопку на пульте.

Белорусам добавили новую телепрограмму в общедоступный пакет и изменили последовательность каналов. Что увидят на пятой кнопке?