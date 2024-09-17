Белорусам добавили новую телепрограмму в общедоступный пакет и изменили последовательность каналов. Что увидят на пятой кнопке?
С 17 сентября на телеэкранах белорусов, которые пользуются общедоступным пакетом программ, появился новый канал - "Первый информационный". Совет министров обязал всех распространителей продукции телевизионных средств массовой информации в Беларуси включить его в обязательный перечень телеканалов, закрепив за ним пятую кнопку на пульте.
Своё вещание новый телеканал, который позиционирует себя как первый в Беларуси исключительно информационный телеканал с круглосуточным вещанием, начал во вторник, 17 сентября, приурочив запуск проекта к Дню народного единства, который отмечают сегодня в Беларуси.
Организаторы телеканала пообещали белорусам “новые форматы проектов и спецрепортажей”, эксклюзивные и авторские рубрики, документальные проекты и прямые трансляции и телеверсии “самых значимых событий в стране”.
В связи с началом вещания нового канала, постановлением Совмина №665 изменили последовательность телепрограмм в обязательном общедоступном пакете. Теперь он состоит из 10 программ, которые должны изначально идти в следующей последовательности:
- Беларусь 1,
- ОНТ,
- СТВ,
- Мир,
- Первый информационный,
- Россия-Беларусь,
- НТВ-Беларусь,
- Беларусь 3,
- Беларусь 5,
- Беларусь 2.
Ранее Telegraf.news рассказал, что 12 сентября 2024 года в Беларуси запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube. Главный нюанс заключается в том, что пока на сервисе могут размещать свой контент лишь 7 каналов белорусских государственных СМИ — Беларусь 1, ОНТ, БелТА, СТВ, РТР-Беларусь, СБ и МИР.