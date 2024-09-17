Белорусам добавили новую телепрограмму в общедоступный пакет и изменили последовательность каналов. Что увидят на пятой кнопке?

Опубликовано: 17.09.2024 08:36 , Обновлено: 17.09.2024

С 17 сентября на телеэкранах белорусов, которые пользуются общедоступным пакетом программ, появился новый канал - "Первый информационный". Совет министров обязал всех распространителей продукции телевизионных средств массовой информации в Беларуси включить его в обязательный перечень телеканалов, закрепив за ним пятую кнопку на пульте.

Своё вещание новый телеканал, который позиционирует себя как первый в Беларуси исключительно информационный телеканал с круглосуточным вещанием, начал во вторник, 17 сентября, приурочив запуск проекта к Дню народного единства, который отмечают сегодня в Беларуси.

Организаторы телеканала пообещали белорусам “новые форматы проектов и спецрепортажей”, эксклюзивные и авторские рубрики, документальные проекты и прямые трансляции и телеверсии “самых значимых событий в стране”.

В связи с началом вещания нового канала, постановлением Совмина №665 изменили последовательность телепрограмм в обязательном общедоступном пакете. Теперь он состоит из 10 программ, которые должны изначально идти в следующей последовательности:

Беларусь 1, ОНТ, СТВ, Мир, Первый информационный, Россия-Беларусь, НТВ-Беларусь, Беларусь 3, Беларусь 5, Беларусь 2.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 12 сентября 2024 года в Беларуси запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube. Главный нюанс заключается в том, что пока на сервисе могут размещать свой контент лишь 7 каналов белорусских государственных СМИ — Беларусь 1, ОНТ, БелТА, СТВ, РТР-Беларусь, СБ и МИР.

В Беларуси запустили аналог Youtube. Но есть нюанс