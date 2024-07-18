Головченко неожиданно встретился с Кастро

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Опубликовано: 18.07.2024 12:57 , Обновлено: 18.07.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время официального визита на Кубу встретился с политическим и государственным деятелем Раулем Кастро. В пресс-службе правительства сообщили, что встреча не была запланирована, но то, что она состоялась, "о многом говорит".

Во время беседы Рауль Кастро поинтересовался у премьера, “как поживает его друг президент”, на что Головченко передал “самые тёплые и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко”. Более подробной информации о ходе беседы в пресс-службе правительства не предоставили.

Днём ранее Роман Головченко прибыл на Кубу, чтобы заключить два кредитных соглашения для расчётов за поставку сухого молока. Сумма сделки составила более 2 миллионов евро, передало информагентство “БелТА”. Кроме того, во время визита представители белорусских предприятий подписали контракты на поставку продукции отечественной промышленности. По словам Романа Головченко, на Кубе также возобновили сборку белорусских тракторов.

”…Кроме того, подписаны первые контракты на поставку тракторокомплектов на кубинские предприятия. Очень рассчитываем на успех этого проекта”, — отметил премьер-министр Беларуси.

Помимо этого, Головченко посетил с официальным визитом и Венесуэлу. Во время встречи с президентом Николасом Мадуро он затронул тему санкций в отношении двух стран. Так, премьер-министр подчеркнул, что Беларусь и Венесуэла находятся в “очень непростой обстановке”.

“У нас санкций больше. Но, как ни странно, положительный эффект от этих санкций наблюдается прямо сейчас. Он выражается в росте промышленного производства, освоении новых секторов экономики, построении собственной независимой научной, промышленной базы. У нас просто нет другого пути”, — отметил Роман Головченко.

Фото: БелТА

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил: “надо менять структуру взаимодействия науки и промышленности”. Политик предложил вернуться на белорусских заводах к советской практике, когда отраслевая наука нарабатывала новые технологии и передавала их на производства.

«Хотя бы в порядке эксперимента» — Головченко предложил вернуться на белорусских заводах к советской практике