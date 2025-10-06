Головченко назвал приоритеты властей на пятилетку: воспитание патриотичной личности и не только

Опубликовано: 06.10.2025 12:45 , Обновлено: 06.10.2025

Глава Нацбанка, а с не давнего времени и группы по доработке проекта Программы социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку, Роман Головченко призвал собравшихся участников доработать документ Совмина с учётом нескольких требований.

Роман Головченко назвал основные приоритеты властей на предстоящую пятилетку.

“Это, например, арендное жилье, ремонт и строительство дорог и так далее. Кроме того, должна быть обеспечена сопряженность этих приоритетов с приоритетами национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Напомню, их там пять”, - обратился к членам группы председатель Нацбанка.

По его словам, в программе на пятилетку должны быть отражены семейные ценности и личностный рост, качественное образование, технологическая независимость и построение интеллектуальной экономики. Напомнил Головченко про создание или сохранение конкурентной и доступной бизнес-среды и экологическую безопасность.

По мнению Романа Головченко, группа должна сосредоточиться на сохранении населения Беларуси и укреплении его здоровья. Также он призвал к воспитанию “гармоничной и патриотичной личности” и созданию “качественной и удобной среды для жизни”, развитию экономики и учёта потенциала каждого региона страны.

Чиновник не стал вдаваться в подробности и рассказывать, как государство собирается достигать всех этих целей в ближайшие 5 лет.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко подтвердил получение распоряжения Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании группы, которая будет контролировать результаты действий Совета министров Беларуси. Речь идёт о состоянии экономики.

Головченко пообещал контролировать Совмин «через призму денег»