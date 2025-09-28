Головченко пообещал контролировать Совмин "через призму денег"

Опубликовано: 28.09.2025 10:51 , Обновлено: 28.09.2025

Глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко подтвердил получение распоряжения Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании группы, которая будет контролировать результаты действий Совета министров Беларуси. Речь идёт о состоянии экономики.

“Да, такое поручение есть, мы его, безусловно, выполняем. Вот, формализуем, мы и до этого, собственно говоря, проводили такой серьезный экономический анализ ситуации, складывающейся в экономике, но сейчас немного институционализируем это. Я возглавлю эту группу, там будут работать компетентные специалисты”, - пообещал Роман Головченко.

По его словам, приказ пришел из Дворца Независимости из-за желания услышать “различные взглядв на происходящие в экономике процессы”. Но Роман Головченко тут же уточнил, что они “не должны быть альтернативными ради альтернативы”.

Глава Нацбанка утверждает, что задача комиссии быть “абсолютно объективной”. “Я вижу ценность того, что мы, как сказал Президент, через призму денег видно все. Поэтому я поставил задачи для включения в план работы этой группы”, - отчитался Роман Головченко.

По его словам, комиссия будет выполнять три задачи дословно:

“Анализ конкретных отраслей экономики и происходящих в них процессов, как положительных, так и негативных. Конкретных предприятий, которые важны для экономики страны. И ситуации в административно-территориальных единицах”.

“Фокусированность на объективных проблемах и предложениях оптимальных решений”.

“Подсвечивать Президенту реально происходящую картину и тенденции, которые складываются в той или иной сфере”.

“У нас в любом вопросе должны быть и положительные стороны, и отрицательные”, - подчеркнул Головченко.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября вызвал на сокращение премьер-министра Беларуси Александра Турчина, от которого потребовал разобраться с “косяками” в Совмине. И сообщил, что поручил экс-премьеру Головченко, который теперь руководит Набцанком, сформировать группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике.

Лукашенко потребовал от Турчина исправить «косяки» правительства. Что тот возразил?