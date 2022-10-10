Глава СНБО Украины посоветовал Лукашенко не начинать войну - "Желающих практически нет"

🎤 Мнение

Опубликовано: 10.10.2022 21:50 , Обновлено: 10.10.2022

В Совете национальной безопасности Украины (СНБО) считают, что белорусы не поддерживают вторжение России в Украину. Мало того, среди граждан Беларуси практически нет таких, кто хотел бы воевать. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Мы отслеживаем те процессы, которые идут на территории Беларуси, понимаем, что там происходит”, — заявил Данилов и в [link href=“https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/10/10/7371205/” rel=“noopener” target=“_blank”] интервью [/link] “Украинской правде”.

По его словам, «желающих воевать с нами настоящих белорусов практически нет».

При этом Алексей Данилов заявил, что считает Александра Лукашенко “заложником ситуации”.

“Что касается высшего политического руководства — если Лукашенко примет решение участвовать непосредственно с военными в этой войне, поверьте, это будет последнее решение, которое он в своей жизни примет как человек”, - пригрозил украинский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что похожие угрозы выказал и сам Александр Лукашенко, но в отношении представителей властей Украины.

“Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории”, - заявил он на совещании с военными 10 октября.

“В Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных”, - заявил Александр Лукашенко.

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