Глава МВД Польши подписал решение об открытии границы с Беларусью

Опубликовано: 23.09.2025 18:15 , Обновлено: 23.09.2025

“Я только что подписал постановление, которое завтра ночью в 00:00 восстанавливает движение на пограничных пунктах Польши с Беларусью”, - написал министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Таким образом, решение об отмене шатдауна на границе Польши и Беларуси, объявленное ранее премьером Дональдом Туском, стало официальным.

Ранее Telegraf.news писал, что государственное предприятие “Минсктранс”, только услышав из уст премьера Польши Туска об открытии границы с Беларусью и не дождавшись официального решения Кабмина этой страны, объявило о возобновлении автобусных маршрутов на запад от Беларуси.

Белорусские перевозчики перезапустили прямые автобусные рейсы в Польшу и Германию