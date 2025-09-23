Белорусские перевозчики перезапустили прямые автобусные рейсы в Польшу и Германию

Опубликовано: 23.09.2025 17:35 , Обновлено: 23.09.2025

Государственное предприятие "Минсктранс", только услышав из уст премьера Польши Туска об открытии границы с Беларусью и не дождавшись официального решения Кабмина этой страны, объявило о возобновлении автобусных маршрутов на запад от Беларуси.

“В связи с открытием пункта пропуска Республики Польша «Тересполь» государственное предприятие «Минсктранс» возобновляет выполнение рейсов”, - поспешили на предприятии.

Расписание возобновленных рейсов такое:

«Минск – Варшава» временем отправления от автовокзала «Центральный» г. Минска в 19:00, 21:30 – с 24.09.2025 ежедневно;

«Минск – Варшава» временем отправления от автовокзала «Центральный» г. Минска в 00:10, 06:30, 13:30 – с 25.09.2025 ежедневно;

«Варшава – Минск» временем отправления от автовокзала «Заходний» г. Варшава в 21:00, 23:00 – с 25.09.2025 ежедневно;

«Варшава – Минск» временем отправления от автовокзала «Заходний» г. Варшава в 07:00, 12:00, 16:30 – с 26.09.2025 ежедневно;

«Минск – Мюнхен» временем отправления от автовокзала «Центральный» г. Минска в 12:00 – с 26.09.2025 по пятницам и средам;

«Мюнхен – Минск» временем отправления от автовокзала г. Мюнхена в 13:00 – с 28.09.2025 по воскресеньям и пятницам.

Тем временем частный перевозчик “Атлас” также начал продажу прямых билетов. Там пообещали, что автобусы будут отправляться из Гродно в Варшаву с 25 сентября в 00:20, 1:00, 8:10, 13:00. Цена поездки – 150 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что частный перевозчик объявил о рейсах в Польшу через Латвию. Что теперь будет с ними поданными билетами? Они стоили более чем в два раза дороже (350 рублей), чем на прямые рейсы без объездных путей. В расписании на сайте перевозчика они все ещё значатся.

Белорусский перевозчик открыл прямые автобусные рейсы из Минска и Гродно в Варшаву