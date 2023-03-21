Глава Минэкономики предсказал белорусам "высокую динамику негативных процессов". Что это значит?
Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, выступая перед депутатами и сенаторами 20 марта, что белорусскую экономику ждут тяжёлые времена и нарастание "внешнего давления". А основная цель на 2023 год - привыкнуть и настроиться жить и работать в "новой реальности".
“Основная задача в текущем году – настроить всю экономическую систему на устойчивую работу в новой реальности. Заложить новые институты, которые позволят, во-первых, создать защиту интересов субъектов хозяйствования от действий недружественных государств и, во-вторых, запустить дополнительные механизмы и стимулы для долгосрочного развития”, - передает пресс-служба министерства экономики Беларуси.
Александр Червяков заявил, что уже почти готов новый закон, “предусматривающий комплекс мер по защите интересов предприятий от действий недружественных стран”
Также в Минэконоимики готовится закон об упрощении инвестиций на местах и “ведётся работа по смещению акцентов при проведении контрольной деятельности на предупредительно-профилактическую основу”.
Подробнее о планах Минэконоимики можно [link href=“https://economy.gov.by/ru/news-ru/view/aleksandr-chervjakov-podgotovlen-zakonoproekt-napravlennyj-na-zaschitu-interesov-predprijatij-ot-47435-2023/” target=“_blank” rel=“noopener”] прочитать [/link] у них на сайте.
Ранее Телеграф сообщил, что министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что белорусский мелкий и средний бизнес стал “замораживать” проекты. По словам чиновника, надо выполнить два условия, чтобы белорусские бизнесмены стали больше рисковать.
В Минэконоимики пообещали помочь белорусским бизнесменам больше рисковать