В Минэконоимики пообещали помочь белорусским бизнесменам больше рисковать

Опубликовано: 17.03.2023 08:40 , Обновлено: 17.03.2023

Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что белорусский мелкий и средний бизнес стал "замораживать" проекты. По словам чиновника, надо выполнить два условия, чтобы белорусские бизнесмены стали больше рисковать.

“Мы видим, что бизнес демонстрирует меньшую склонность к рискам и порой замораживает перспективные идеи. Даже несмотря на то, что открываются новые ниши на рынках”, — пожаловался министр экономики

Александр Червяков заявил, что причиной тому стала “внешняя непоределнность”, но исправлять ее предложил внутри страны. “Для ее решения необходимо выполнить по меньшей мере два условия”, - сказал чиновник.

Во-первых он пообещал начать «перезагрузку» системы общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства при госорганах. “На этих площадках должны обсуждаться и генерироваться предложения по всем вопросам, волнующим деловое сообщество”, - предположил Александр Червяков.

Также министр пообещал продолжить создание “благоприятной институциональной среды”. В том числе чиновник предположил, что нужно созранять “стабильность законодательства” а также снизить административную и контрольную нагрузку на бизнес.

Ранее Телеграф сообщил, что министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил в интервью изданию “Рэспублiка”, что ВВП страны уже готов к росту, а в 2022 году упал на 4,7% из-за первых месяцев года. ВВП Беларуси и в январе 2023 года снизился на 5%, ранее сообщил Белстат.

Кстати Александр Червяков сделал сенсационное заявление 5 января 2023 года. По его словам, ВВП Беларуси вырос на 7% за 11 месяцев 2022 года. В то время, как в Белстате заявляли о падении на 4,7%.

Министр экономики Червяков заявил, что ВВП Беларуси вырос на 7%