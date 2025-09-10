Глава МИД Венгрии Сийярто прилетел в Минск

Опубликовано: 10.09.2025 10:21 , Обновлено: 10.09.2025

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск. У здания МИД его встретил белорусский коллега Максим Рыженков, который поприветствовал гостя по-английски: «Очень рад снова приветствовать вас в Минске».

Как сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство, главная цель визита венгерского министра — участие в заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии. Стороны запланировали обсудить укрепление сотрудничества в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, туризме и фармацевтике, передал Sputnik.

Кроме того, белорусский и венгерский министры должны обсудить актуальную международную обстановку.

Петер Сийярто поддерживает регулярные прямые контакты с официальным Минском. Его предыдущий визит в белорусскую столицу состоялся в октябре прошлого года.

Он неоднократно обвинял Украину в ударах по российским участкам нефтепровода «Дружба», проходящего в том числе через Беларусь, заявлял о нарушении суверенитета Венгрии и угрожал Киеву ответными мерами.

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