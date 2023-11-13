Глава МИД рассказал, когда Беларусь и ЕС «вернутся к цивилизованному диалогу»

Опубликовано: 13.11.2023 08:48 , Обновлено: 13.11.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник рассказал, когда Беларусь и Европейский союз, по его мнению, смогут полноценно восстановить двусторонние дипломатические контакты и "вернутся к цивилизованному диалогу".

Отвечая 12 ноября в эфире гостелеканала ОНТ на вопрос о том, как долго может продолжаться обрыв контактов ЕС с Беларусью, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на недавнее высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Выступая неделю назад на конференции европейских послов в Брюсселе, тот назвал разворачивающиеся сейчас события на Ближнем Востоке “результатом коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы”.

Сергей Алейник заявил, что это “одно из немногих высказываний” главы европейской дипломатии, “с которым можно согласиться”.

“Вот, я думаю, когда придет осознание к господину Боррелю и к европейским политикам, что их восточная политика тоже является политическим и моральным провалом, когда восторжествует здравомыслие, тогда, я думаю, мы вернемся к нормальному, цивилизованному диалогу, к нормальному уровню двусторонних отношений”, - подчеркнул глава белорусского МИД.

Напомним, Совет ЕС 3 августа в очередной раз расширил санкции против Беларуси. Был введен запрет на экспорт товаров и технологий, “способствующих военно-техническому развитию страны”, а также на экспорт оружия и боеприпасов, товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.

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Тогда в МИД Беларуси заявили, что “откровенно разочарованы” решением ЕС и посчитали это “продолжением недружественной политики ЕС” и “очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства”.