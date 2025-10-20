Глава КГБ заявил о «положительных тенденциях» в контактах Беларуси и США

Опубликовано: 20.10.2025 08:27 , Обновлено: 20.10.2025

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ) Иван Тертель заявил о «положительных тенденциях» в контактах Республики с Соединёнными Штатами Америки.

“Белорусско-американские контакты продолжаются. Это находится в русле стратегических интересов и Республики Беларусь, и американской стороны, поэтому идут переговоры, есть положительные тенденции”, - заявил Тертель в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, комментируя результаты недавнего совещания у Президента, на котором поднимался вопрос “большой сделки” с Вашингтоном.

Он также заявил о том, что белорусская сторона “ведёт работу” по украинскому вопросу. Он высказался за то, чтобы “встречаться и находить консенсус”, но отметил, что в этом вопросе “многое зависит от украинской стороны”.

“Мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию”, - заявил глава КГБ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с главами Совмина, КГБ, Генпрокуратуры и АП и заявил, что готов заключить с США так называемую “большую сделку”. При этом он поручил чиновникам определиться с “красными линиями” в отношениях с Вашингтоном.

Лукашенко призвал США заключить «большую сделку» с Беларусью