Глава ГТК похвалил польских пограничников – «Работают лучше, чем литовцы и латыши»

Опубликовано: 29.09.2025 08:11 , Обновлено: 29.09.2025

Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси (ГТК) Владимир Орловский дал оценку работе польских пограничников после открытия белорусско-польской границы. На его взгляд, они продолжили работать по тому же сценарию, которого придерживались до закрытия границы, но "лучше, чем литовцы и латыши".

По словам Орловского, за три дня после открытия границы 25 сентября и грузопоток, и пассажиропоток на автодорожных пунктах пропуска практически вернулся к предыдущему уровню. Быстрее ситуация с очередями на границе, как заметил глава ГТК, продвигается по грузовому направлению. По его подсчётам, очереди на польском направлении исчезнут в течение нескольких суток. А вот с легковым транспортом глава ведомства спрогнозировал некоторую заминку с очередями.

“По легковому так не получится: очередь будет снижаться, но не так быстро, как по грузовикам”, - заявил Орловский в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, с пассажирским потоком польские пограничники после восстановления движения в пунктах пропуска, :продолжили работать “приблизительно по такому же сценарию”, что и до закрытия границы.

“Принимают где-то половину от пропускной способности. Но я хотел бы отметить, что все равно это лучше, чем работают литовцы и латыши. Вот у них, в самом деле, итальянская забастовка: не больше 100 грузовиков принимают к себе, ну и по легковому направлению тоже ограничено”, - заявил Орловский.

[inf]Итальянской забастовкой принято называть особую форму протеста, при которой сотрудники предприятия выполняют свою работу очень медленно за счёт предельно точного и строго соблюдения всех свои должностных обязанностей и инструкций, ни на шаг не отступая от них, но и не выходя за их пределы, не уходя в саботаж. [/inf]

По словам Орловского, по литовскому и латвийскому направлениям на границе с Беларусью ситуация “стабильно хуже”.

“По польскому направлению вот только закрытие, конечно, создало такую нехорошую ситуацию. А так все-таки движение идет быстрее”, - пояснил глава ГТК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возлагает надежды на польский народ в вопросе приграничного движения. По его словам поляки могут не позволить властям своей страны “разбойничать”.

Лукашенко рассказал, почему надеется на «польский народ»