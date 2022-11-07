Глава ГРУ рассказал с кем "очень плотно работают" разведчики Беларуси

Опубликовано: 07.11.2022 14:44 , Обновлено: 07.11.2022

Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Руслан Косыгин заявил в эфире госТВ, что считает, что живёт в "безумном мире" и что обстановка в нем может привести к "катастрофическим последствиям". Поэтому белорусские разведчики "плотно работают" с Россией, чтобы противостоять внешнему давлению.

“В основе этого давления, безумных шагов – политика. Политика, которую проводит Америка, Великобритания и те, как их иногда называют, западные партнеры, которые определили свои какие-то правила, только им понятные, по которым все должны жить”, - заявил военный.

Руслан Косыгин заявил, что не хочет жить по таким правилам, а у Беларуси есть “национальные интересы, которые должны учитываться”.

Глава ГУР заявил, что разведчики “очень плотно” работают с союзниками, военными, стратегическими. Но назвал только одну страну- это Российская Федерация.

“Обмениваемся соответствующими анализами обстановки. И, конечно, в рамках реагирования на эту обстановку уже руководство Вооруженных Сил и Российской Федерации, и Республики Беларусь, Союзного государства принимают соответствующие решения”, - [link href=“https://ctv.by/gru-genshtaba-vs-belarusi-obstanovka-takaya-nakalyonnaya-chto-v-mire-mogut-nastupit” rel=“noopener” target=“_blank”] похвалился [/link] командующий военной разведкой Беларуси в эфире СТВ.

По его словам, прибытие в Беларусь российских военных - “это адекватное реагирование” на те сведения, что смогли раздобыть белорусские разведчики.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Минского метрополитена 24 октября похвалились, что могут вместить 112 тыс человек на случай бомбежек. И напомнили, что являются “объектом гражданской обороны”.

В Минском метро рассказали, сколько минчан у них поместится в случае бомбежки