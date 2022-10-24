В Минском метро рассказали, сколько минчан у них поместится в случае бомбежки

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Опубликовано: 24.10.2022 18:44 , Обновлено: 24.10.2022

В пресс-службе Минского метрополитена 24 октября похвалились, что могут вместить 112 тыс человек на случай бомбежек. И напомнили, что являются "объектом гражданской обороны".

“В случае чрезвычайной ситуации оно [метро] становится укрытием, как в режиме бомбоубежища, так и в случае риска химического, биологического или радиационного заражения. Люди могут размещаться на платформах станций, в поездах и в тоннелях (когда снято напряжение с контактного рельса)”, - рассказали в пресс-службе Минского метро.

В Минском метро сослались на подсчёты МЧС, где решили, что общее количество людей, которые могут там получить убежище, составляет 112 тыс. В метро напомнили что кроме самих тоннелей, у него есть “защитные сооружения на отдельных производственных объектах подземки”. Там есть автономное оборудование и спальные места, но для работников.

“20 и 21 октября некоторые объекты и работа соответствующих звеньев метрополитена были показаны журналистам телеканала ОНТ при непосредственном участии должностных лиц МЧС”, - уточнили в метрополитене.

Ранее Телеграф сообщил, что точное месторасположение бомбоубежищ в Беларуси засекречено. Власти заявили, что найдут как сообщить жителям страны, где прятаться на случай атак.