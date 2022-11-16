Глава ГПК рассказал, что польским пограничникам не платят премии за скорость, чтобы показать "какие плохие белорусы

Опубликовано: 16.11.2022 13:57 , Обновлено: 16.11.2022

Глава Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК) Анатолий Лаппо заявил 16 ноября, что польские пограничники тратят на пропуск каждый машины не менее 20 минут. По его словам, это создаёт напряженность на белорусских пунктах пропуска.

“Если взять польское направление, то в пункте пропуска “Берестовица” на въезд в Польшу образовалась очередь в 750 машин. Это делается для того, чтобы создать нервозность и показать, какие плохие белорусы”, - поделился своими подозрениями глава ГПК Беларуси, [link href=“https://www.belta.by/society/view/lappo-o-naprjazhennosti-v-punktah-propuska-u-poljakov-stoit-zadacha-oformljat-mashinu-ne-menee-20-minut-535086-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

По его словам, польским пограничнкам перестали платить премии за скорость работы. “Сейчас у них стоит задача каждую машину оформлять не меньше двадцати минут. Чем больше они тянут, тем больше их благодарят местные власти”, - пожаловался Анатолий Лаппо.

Ранее Телеграф сообщил, что на белоруско-польской границе очереди из фур насчитывают тысячи автомобилей. Водителям приходится ждать по 10 дней. Они пожаловались, что и стоять негде.

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