"Ситуация аховая" - В Беларуси на границе с ЕС скопились тысячи фур в очередях

Опубликовано: 08.11.2022 17:08 , Обновлено: 08.11.2022

На белоруско-польской границе очереди из фур насчитывают тысячи автомобилей. Водителям приходится ждать по 10 дней. Они пожаловались, что и стоять негде.

“Ситуация аховая. Белтаможсервис или кто содержит эту зону ожидания сделал правильно, что по крайней мере запускают, переписывают очередь. И уже не надо дергаться неделю, грубо говоря, в этой очереди. Просто записался и стоишь, ждешь звонка. Но это дней 10 стоять, и вопрос: где стоять? ”, - [link href=“https://ctv.by/situaciya-ahovaya-chto-proishodit-na-punktah-propuska-v-polshu” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова водителя гостелеканал СТВ.

По данным телеканала, на литовской границе скопились более 1 300 грузовиков, на польской больше 1000, а на латвийской границе очереди достигают 560 машин.

В Погранкомитете Беларуси своя статистика. Там заявили, что в прошедшие большие выходные наибольшее количество грузовиков фиксировалось перед польским погранпереходом Бобровники (Берестовица). По данному маршруту в ЕС проследовало всего 19% фур от нормы ( в ГПК не уточнили, откуда она взялась и знают ли о ней поляки).

При этом в ГПК рассказали, что литовские и латвийские пограничники и таможенники работают быстрее, пропуская в среднем 53% грузовиков.

В Погранкомитете утверждают, что причина очередей на белорусской границе в медленной работе польских и литовских коллег. В свою очередь, в граничащих с Беларусью странах ЕС жалуются на большой поток контрабанды. И поэтому усилили досмотры.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы пожаловались, что их перестали пропускать на самокатах через границу. В ГПК Беларуси изданию АвтоГродно подтвердили, что с 8 ноября полностью запретили пересекать границу на электросамокатах. Ограничение начало действовать с 0:00 часов на двух пунктах пропуска. На официальном канале Погранкомитета информации о запрете пока нет.

Белорусам запретили ездить за границу на электросамокатах. Почему?