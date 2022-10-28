Глава ЦИК рассказал, отменят ли в Беларуси выборы совсем

Опубликовано: 28.10.2022 12:56 , Обновлено: 28.10.2022

Председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко 28 октября рассказал, что читает в интернете высказывания "великих политиков" об отмене выборов в Беларуси. По словам чиновника, они появились после начала обсуждения проекта нового Избирательного кодекса.

“Читаю высказывания некоторых «великих политиков»: «В Беларуси вообще будут отменены выборы». Где они это прочитали, не знаю”, - [link href=“https://t.me/cikbelarus/895” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] он, пожаловавшись на неправильное понимание демократии такими людьми.

“Никто никакие выборы не отменял, в 2024 году пройдет Единый день голосования, а в 2025 году – выборы Президента Республики Беларусь, которые, как и прежде, будут всеобщими”, - заявил Игорь Карпенко.

По словам глав ЦИК, новый Избирательный кодекс не будет сопоставляться с требованиями ОБСЕ, потому что там нет “концептуального документа”, как в СНГ, который регламентировал стандарты демократических выборов.

«Отсюда порождение двойных стандартов к оценке выборов в разных странах. Вообще, вопрос о демократичности избирательного процесса риторический, каждый может увидеть в нем то, что хочет увидеть”, - считает Игорь Карпенко.

“Я же, как председатель ЦИК, буду руководствоваться исключительно Конституцией и тем Избирательным кодексом, который будет принят», - заявил глава ЦИК.

Ранее Телеграф сообщил, что всё-таки не все граждане Беларуси смогут принять участие в голосовании, согласно новому Избирательному кодексу.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в интервью гостелеканалу ОНТ рассказал, почему власти решили отказаться от открытия участков для голосования за границей.

В МИД Беларуси объяснили отказ от участков для голосования за границей — «Это доли процента»