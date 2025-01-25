Глава ЦИК озвучил возраст старейшего избирателя Беларуси

Опубликовано: 25.01.2025 10:45 , Обновлено: 25.01.2025

Самому возрастному избирателю, включенному в списки для голосования на выборах президента Беларуси, исполнилось 120 лет. Об этом сообщил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

По словам главы Центризбиркома, 26 января, в день голосования, свой день рождения отметят 297 избирателей молодого возраста.

[info_b]Примечательно, что, по данным Министерства труда и социальной защиты на сентябрь 2024 года, в Беларуси проживало трое жителей, достигших 110-летнего возраста. А общее число белорусов, перешагнувших столетний рубеж, превышало 600 человек.

А в августе 2024 года стало известно о кончине испанки Марии Браньяс Морера в возрасте 117 лет и 168 дней. Она официально считалась самым старым человеком на планете.[/info_b]

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года. Досрочное голосование проходит с 21 по 25 января. В эти дни участковые комиссии работают с 12:00 до 19:00 без перерыва.

В основной день выборов, 26 января, проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по итогам четырёх дней досрочного голосования ЦИК отчитался о явке 35,99%. Какой регион назван лидером?

ЦИК объявил, что треть белорусов уже проголосовала досрочно. Какой регион назвал лидером по явке?