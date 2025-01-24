ЦИК объявил, что треть белорусов уже проголосовала досрочно. Какой регион назвал лидером по явке?

💼 Официально

Опубликовано: 24.01.2025 20:39 , Обновлено: 24.01.2025

Центральная избирательная комиссия Беларуси (ЦИК) предоставила данные о явке избирателей на президентских выборах после четырёх дней досрочного голосования. По данным ЦИК на вечер 24 января, по всей стране уже проголосовало 35,99% избирателей.

Лидером по явке остаётся Брестская область, где свой голос отдали 37,78% граждан, включённых в списки.

Явка избирателей по другим регионам после четырёх дней досрочного голосования:

Витебская область — 36,52%

Минская область — 36,50%

Гомельская область — 36,57%

Могилевская область — 35,92%

Гродненская область — 35,61%

Минск — 33,66%

Таким образом, по данным ЦИК, во всех регионах проголосовал как минимум каждый третий избиратель.

Ранее Telegraf.news писал, что во время текущей электоральной кампании два СМИ нарушили законодательство и опубликовали данные социологических опросов за пять дней до выборов, что делать нельзя.

ЦИК выписал предупреждения двум белорусским СМИ. За что?