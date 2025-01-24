ЦИК объявил, что треть белорусов уже проголосовала досрочно. Какой регион назвал лидером по явке?
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Центральная избирательная комиссия Беларуси (ЦИК) предоставила данные о явке избирателей на президентских выборах после четырёх дней досрочного голосования. По данным ЦИК на вечер 24 января, по всей стране уже проголосовало 35,99% избирателей.
Лидером по явке остаётся Брестская область, где свой голос отдали 37,78% граждан, включённых в списки.
Явка избирателей по другим регионам после четырёх дней досрочного голосования:
- Витебская область — 36,52%
- Минская область — 36,50%
- Гомельская область — 36,57%
- Могилевская область — 35,92%
- Гродненская область — 35,61%
- Минск — 33,66%
Таким образом, по данным ЦИК, во всех регионах проголосовал как минимум каждый третий избиратель.
Ранее Telegraf.news писал, что во время текущей электоральной кампании два СМИ нарушили законодательство и опубликовали данные социологических опросов за пять дней до выборов, что делать нельзя.